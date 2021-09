Dois bombeiros feridos no combate a incêndio em fábrica de Anadia

Fogo entrou em fase de rescaldo às 14h30, disse fonte da Proteção Civil.

O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa unidade da empresa Policarpo, na Zona Industrial do Paraimo, concelho de Anadia, entrou em fase de rescaldo às 14h30, disse fonte da Proteção Civil.

O incêndio, que atingiu uma das unidades da Policarpo, fábrica de espumas e plásticos, mobilizava, às 14h34, 25 veículos e 74 operacionais, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.





Dois bombeiros tiveram de ser assistidos já que se encontravam com ferimentos ligeiros provocados por exaustão no combate ao incêndio. Os homens foram apoiados de imediato pelos colegas e assistidos no local por uma ambulância. Por precaução foram transportados para o Hospital de Aveiro para serem observados.

Segundo a presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso, a unidade afetada ficou "completamente destruída", mas "felizmente o fogo ficou confinado" apenas a esse pavilhão.

Para além da infraestrutura da unidade, ter-se-á perdido também matéria-prima e material pronto para ser entregue, salientou a autarca, referindo que ainda se desconhece qual a origem do incêndio.

"Como é matéria delicada, como o plástico e outros produtos químicos, rapidamente o incêndio se propaga e é difícil de conter", realçou.

A empresa, fundada em 1997, "estava num processo de ampliação e tinha comprado um outro lote contíguo à empresa", sublinhou Teresa Cardoso.

