Incêndio de "grandes proporções" deflagrou em Lisboa

Um incêndio devoluto foi consumido pelas chamas na madrugada deste domingo, às 04h38, na avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa. O fogo propagou-se de forma muito rápida devido a "madeiras e lixo diverso" na antiga fábrica inoperacional, afirmou um bombeiro.Ao que oapurou alguns sem abrigo e animais encontravam-se no local.No local estão os Bombeiros, a Proteção Civil e a Polícia Judiciária (PJ). As causas do acidente ainda estão por determinar.A Câmara Municipal de Lisboa foi obrigada a intervir por suspeita de 'canil ilegal'.