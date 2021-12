Incêndio deflagra em apartamento em Estremoz

Fogo obrigou a retirar por segurança seis pessoas de outra habitação.

O fogo destruiu um apartamento em Estremoz, na zona dos blocos militares, não causando vítimas. Incêndio obrigou a retirar por segurança seis pessoas de outra habitação.Ouviu-se uma explosão e depois vários carros foram atingidos com estilhaços.Na altura ninguém estava no local e, numa casa onde não se utiliza gás, há suspeitas de fogo posto.No local, 11 operacionais estiveram no combate às chamas, apoiados por cinco viaturas.

Segundo o comandante, a pessoa que morava, mas não se encontrava na habitação destruída pelas chamas, ficou desalojada e a família de seis pessoas que reside na habitação situada imediatamente em baixo e no 2.º andar do prédio foi "retirada por questões de segurança".

A família foi retirada porque a habitação do 2.º andar ficou temporariamente sem condições de habitabilidade, sobretudo devido a infiltrações de água usada no combate às chamas, explicou Carlos Machado.

A pessoa desalojada e a família vão ser realojadas noutras instalações do RC3 situadas na cidade de Estremoz, informou.

Carlos Machado disse que o incêndio está a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar por ter deflagrado num edifício militar e também "por haver índicos de fogo posto".

O alerta para o incêndio foi dado às 19h38 e a chamas foram extintas às 21h22, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.