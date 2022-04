Incêndio deflagra em apartamento em Fafe

Proprietária do apartamento e um dos bombeiros ficaram feridos.

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à noite num prédio na rua António Saldanha, no centro da cidade de Fafe. Fogo teve origem num quarto do apartamento localizado no segundo andar.A proprietária, de cerca de 75 anos, ficou ferida sem gravidade por inalação de fumos, tendo sido assistida pelos bombeiros e siv de Fafe.Um dos bombeiros que estava no local a socorrer ao incêndio, ficou ferido por exaustão e está a ser transportado para o hospital de Guimarães.Ao que o CM apurou, o apartamento ficou inabitável.A Proteção Civil no local também foi acionada para o fogo.