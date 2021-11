Incêndio deflagra em autocarro que transportava 30 pessoas em Sacavém

Primeiro combate ao fogo foi feito pelo próprio motorista.

Um autocarro da empresa Rodoviária de Lisboa incendiou-se, pelas 17h47 deste domingo, na rua Miguel Bombarda em Sacavém, no concelho de Loures.

Fonte oficial do Centro Distrital de Operações e Socorro de Lisboa confirmou a ocorrência, referindo que a mesma tem a presença dos bombeiros e PSP de Sacavém no local.

Ao que o CM apurou, o pesado de passageiros transportava cerca de 30 passageiros no momento em que as chamas foram detetadas pelo motorista.

Foi este último que abriu as portas do veículo, e deixou sair as pessoas que transportava.

O fogo teve início no motor, e terá sido causado por um curto-circuito. O primeiro combate foi feito pelo próprio motorista.

Não haverá registo de feridos.