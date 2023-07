Incêndio deflagra junto à radial de Benfica. Trânsito condicionado

Fogo teve início num barracão situado numa zona de mato.

Um incêndio deflagrou, este domingo, num barracão situado numa zona de mato, na radial de Benfica, junto à estação de comboios.O fogo teve início por volta das 17h03. Não há feridos.No local estiveram 29 elementos das corporações do Regimento de Sapadores Bombeiros de Benfica e dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, apoiados por sete viaturas.Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Benfica, o calor e os ventos de rajada podem estar na origem da rápida evolução do incêndio.O trânsito está circular de forma condicionada na radial de Benfica, mais precisamente na Avenida General Correia Barreto, com duas das três vias ainda cortadas.O combate ao incêndio foi bastante rápido, visto que os bombeiros se dirigiram ao local em poucos minutos.