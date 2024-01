Incêndio deflagra na casa paroquial de Monte Abraão

Garrafa de gás poderá estar na origem da explosão.

Um incêndio deflagrou após uma explosão na paróquia de Monte Abraão, na Avenida Luís de Camões, em Sintra, na noite deste sábado. O incêndio que começou no sótão da residência do padre destruiu por completo o telhado.



No local estiveram os Bombeiros de Queluz, os Bombeiros de Belas e a PSP, num total de 24 operacionais e oito viaturas.

O alerta foi dado pelas 22h00 e cerca das 00h00 já se encontrava extinto. Não há feridos a registar, apesar do padre, na altura, estar no interior da residência.



As causas do acidente estão a ser investigadas, mas conforme o Comandante dos Bombeiros de Queluz é provável que na origem do acidente esteja uma garrafa de gás que estava no sótão.