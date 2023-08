Incêndio deflagra na varanda de um apartamento com mais de 20 andares em Portimão

Fogo terá começado num aparelho de ar condicionado.

Um incêndio deflagrou, este sábado, na varanda de um apartamento no 15.º andar do prédio Jardins da Rocha, em Portimão.Ao que o CM apurou, o fogo terá começado num aparelho de ar condicionado.Os bombeiros extinguiram rapidamente as chamas e não houve feridosNo local estiveram 19 operacionais apoiados por sete viaturas.