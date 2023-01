Incêndio deflagra no telhado de uma habitação no Porto

Durante o combate às chamas, o trânsito foi cortado na Rua Belos Ares.

Um incêndio deflagrou na noite desta sexta-feira no telhado de uma habitação na Rua Belos Ares, no Porto. O alerta foi dado pelas 22h01.As chamas foram rapidamente combatidas pelo Regimento Sapadores de Bombeiros do Porto e não foram registados feridos.Durante o combate às chamas, o trânsito esteve parcialmente cortado.No local estiveram 16 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e a PSP.