Incêndio desaloja casal no Porto

Alerta para o fogo foi dado por volta das 4h00 desta quarta-feira.

Um casal com menos de 30 anos ficou desalojado, esta quarta-feira de madrugada, na sequência de um incêndio que deflagrou num apartamento situado no segundo andar de um prédio, na Rua Justino Teixeira, no Porto.

Segundo apurou o CM junto de fonte da PSP, na origem do fogo terá estado uma vela que caiu em cima da cama.

A habitação ficou sem condições de habitabilidade pelo que o casal que ali morava será entretanto realojado.

Os dois cães da família foram acolhidos, de forma temporária, pelo Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) do Porto.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto e os Bombeiros Voluntários do Porto.

No local estiveram também os Serviços Municipais de Proteção Civil, assim como a PSP que tomou conta da ocorrência e investiga agora as causas do incêndio.