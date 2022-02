Incêndio destrói aviário e mata seis mil pintos em Carregal do Sal

Fogo foi dado como dominado às 07h17.

O incêndio que deflagrou esta manhã num aviário no concelho de Carregal do Sal destruiu o edifício e causou a morte a seis mil pintos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Segundo a mesma fonte, o fogo teve início às 06h34 num aviário na localidade de Beijós, no concelho de Carregal do Sal, no distrito de Viseu.

O fogo foi dado como dominado às 07h17, encontrando-se ainda no local 23 operacionais, com o apoio de sete veículos.