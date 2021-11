Incêndio destrói bar na praia do Meco. Veja as imagens

No local estão 14 operacionais dos bombeiros de Sesimbra, apoiados por 5 viaturas.

Um bombeiro da corporação de Sesimbra recebeu assistência médica por sinais de exaustão, durante o combate ao incêndio no restaurante ‘Bar do Peixe’, no Meco, concelho de Sesimbra.

Fonte do Comando Distrital de Setúbal da Proteção Civil disse ao CM que o fogo foi dado como dominado pelas 15h27, com 32 operacionais e 12 viaturas dos bombeiros de Sesimbra empenhados no combate. No local estão ainda a Polícia Marítima e a Proteção Civil da Câmara de Sesimbra.

O restaurante Bar do Peixe, na praia do Meco, concelho de Sesimbra, esteve a arder desde as 14h00 e encontra-se "totalmente tomado pelas chamas", disse ao CM fonte do Comando Distrital de Setúbal da Proteção Civil.