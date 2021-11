Incêndio destrói carro em Barcelos. Veja o vídeo

Chamas na viatura acabaram por se propagar a uma zona de mato junto à estrada.

Um carro ardeu por completo, na tarde deste sábado, na EN103, entre Barcelos e Viana do Castelo. As chamas na viatura acabaram por se propagar a uma zona de mato junto à estrada.O alerta foi dado pouco depois da hora do almoço e ao local acorreram os bombeiros de Barcelos que apagaram as chamas no carro e na zona florestal.Apesar do aparato não há registo de feridos. A GNR esteve no local.