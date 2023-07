Incêndio destrói parte das instalações de uma indústria de madeiras em Rebordosa

No local estiveram 27 elementos dos bombeiros.

O incêndio que destruiu esta terça-feira parte das instalações da fábrica de madeiras JP Vieira Andrade, na zona industrial de Rebordosa, concelho de Paredes (Porto) está extinto e ninguém ficou ferido.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, o incêndio foi dado como extinto às 08h53, não tendo sido registado qualquer ferido, nem tendo havido casas em perigo.

As chamas deflagraram em umas paletes do exterior da fábrica de madeiras JP Vieira Andrade, que está localizada em frente à empresa de mobiliário Antarte, onde não houve danos, esclareceu fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O incêndio deflagrou numa zona industrial e a combater as chamas estiveram 27 operacionais e 10 veículos. Os operacionais ainda estavam no local pelas 09h00 para registar os danos materiais.

O alerta foi recebido pela proteção civil às 06h49.