Incêndio em camião cortou A1 em Póvoa de Santarém

A circulação no sentido norte – sul na Autoestrada do Norte (A1) foi cortada por volta das 09h30 desta quarta-feira, 16 de agosto, devido a um incêndio que deflagrou num pesado de mercadorias, ao quilómetro 76, na zona da Póvoa de Santarém.Segundo informações do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, as chamas foram extintas pelos Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo a circulação na A1 sido retomada pelas 10h07.O camião, que ardeu quase na totalidade, transportava máquinas, e não há feridos a registar.As operações de socorro envolveram 13 elementos e cinco viaturas dos Bombeiros de Pernes e da Brigada de Trânsito da GNR.