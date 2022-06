Incêndio em centro de escritórios em Moscovo provoca quatro mortos

Cerca de cem pessoas foram retiradas do edifício em chamas.

Quatro pessoas morreram num incêndio de grande dimensão que deflagrou num edifício, que serve de centro de escritórios, em Moscovo, esta sexta-feira. No local estiveram 180 bombeiros, dezenas de veículos e três helicópteros. De acordo com o The Washington Post, cerca de cem pessoas foram retiradas do edifício em chamas.

As autoridades russas ainda não identificaram uma possível causa do incêndio. Alguns meios de comunicação social apontam a causa para um curto-circuito.