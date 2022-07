Incêndio em Chaves volta a estar ativo. Meios centrados na proteção de duas aldeias

Fogo voltou a lavrar com intensidade e estava a dirigir-se para a aldeia de Cambedo.

O incêndio de Bustelo, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, que começou pelas 14h45 de sexta-feira, reativou este domingo, estando os esforços de combate centrados na proteção das aldeias de Cambedo e de Vilarelho da Raia.

O vereador da Câmara de Chaves com o pelouro da Proteção Civil, Nuno Chaves, disse à Lusa, cerca das 19h30, que o fogo voltou a lavrar com intensidade e estava a dirigir-se para a aldeia de Cambedo, voltando-se depois, devido a uma mudança da direção do vento, para a de Vilarelho da Raia.





Nuno Chaves afirmou que estão posicionados meios nas duas aldeias e que as mudanças frequentes da direção do vento têm dificultado o combate ao incêndio, esperando que, com o cair da noite, se "consiga abrandar" a frente de fogo.