Incêndio em Coimbra faz um ferido e deixa casa parcialmente destruída

Fogo deflagrou na noite de Natal. Proprietário estava a dormir no andar superior.

Um incêndio deflagrou numa casa em Coimbra, na noite de Natal, deixando o rés-do-chão da habitação destruído.

Ao que o CM apurou o dono da casa estava no interior quando o incêndio deflagrou. Estava a dormir no primeiro andar e acordou com o piso inferior tomado pelas chamas e pelo fumo. Conseguiu escapar mas acabou por ficar ferido e foi assistido pelos bombeiros e pelo INEM devido a inalação de fumos.