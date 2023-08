Incêndio em Ermesinde entra em fase de resolução

Fogo teve início junto a uma zona residencial.

O incêndio que deflagrou esta quarta feira numa zona de mato, em Ermesinde, no Porto, está em fase de resolução. O fogo teve início junto a uma zona residencial e não causou feridos nem danos materiais. O combate às chamas mobilizou mais de 40 bombeiros e um meio aéreo.Ao que oapurou, o fogo chegou perto de uma zona residêncial. O adjunto dos Bombeiros de Ermesinde garantiu que, apesar do fogo já estar em fase de resolução, os operacionais vão permanecer no local durante a noite, devido à necessidade de arrefecer os pontos quentes que ainda existem.O alerta foi dado às 17h19. No local estavam, às 21h00, 39 operacionais e 11 veículos.