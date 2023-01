Incêndio em garagem obriga à retirada de 15 pessoas nas Caldas da Rainha

PSP apura as causas do incêndio.

Um incêndio que teve origem na garagem de um prédio no bairro Encosta do Sol, nas Caldas da Rainha, obrigaram à deslocação de 15 pessoas, que foram assistidas no local, esta madrugada de quarta-feira.

O alerta foi dado às 23h44 e para o local foram mobilizados 24 operacionais e dez viaturas dos bombeiros das Caldas da Rainha e do Serviço Municipal da Proteção Civil.

Ao que o CM apurou não houve registo de feridos.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência e apuram agora as causas do incêndio.