Incêndio em Paredes obriga a cancelar festa e procissão

Um incêndio com três frentes ativas lavra na localidade de Ferreira, na freguesia de Louredo, em Paredes. No local estão 88 operacionais, 23 veículos e sete meios aéreos.O alerta foi dado às 17h21 desta terça-feira.Devido às chamas, foi cancelada uma procissão e uma festa com fogo de artifício que estavam marcadas.