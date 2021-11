Incêndio em prédio de cinco andares em Almada fere 14 pessoas

Moradores entraram em pânico. Vítimas, de várias idades, foram todas transportadas ao hospital Garcia de Orta.

Um incêndio num prédio de cinco andares no Laranjeiro, Almada, provocou ao final da manhã desta terça-feira 14 feridos ligeiros, por intoxicação de fumos. As vítimas, de várias idades, foram todas transportadas ao hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo explicou ao CM fonte da Proteção Civil, o incêndio começou, pelas 12h30, na caixa das escadas do prédio, tendo ardido sacos de roupa e outro lixo que estava ali acumulado.

Os moradores entraram em pânico e foi necessário mobilizar 44 bombeiros, apoiados por 17 viaturas, que rapidamente retiraram os moradores do prédio, extinguiram as chamas e socorreram as vítimas.