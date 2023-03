Incêndio em prédio de Moscavide fere duas mulheres

Fogo já foi dominado.

Um incêndio deflagrou num prédio na Avenida de Moscavide, esta terça-feira, ferindo duas mulheres. O fogo foi dado como dominado cerca das 12h30.



O incêndio deflagrou pouco depois das 10h, no segundo andar do prédio, obrigando à evacuação do edifício.





Uma mulher de 92 anos ficou com queimaduras ligeiras e foi transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outra mulher, de 72 anos, foi assistida no local com cortes na face.As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Os bombeiros estão no local a fazer trabalhos de rescaldo.