Incêndio em Vila Pouca de Aguiar ameaça aldeias de Reboredo e Vales

Presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, precisou que não houve, até ao momento, evacuação das zonas.

As aldeias de Reboredo e Vales, Vila Pouca de Aguiar, são as que "inspiram maior preocupação" esta tarde e, por precaução, algumas pessoas com dificuldade de mobilidade foram retiradas das suas casas para o interior destas localidades.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, que disse que a frente deste incêndio que causa mais preocupações é a que está entre as aldeias de Reboredo e Vales.

O autarca precisou que não houve, até ao momento, evacuação das aldeias, mas que, por precaução, algumas pessoas mais idosas ou com dificuldade de locomoção e que residem em casas mais periféricas e próximas da área florestal, foram retiradas das suas habitações para o interior destas localidades.