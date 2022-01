Incêndio faz colapsar telhado do parlamento sul-africano

O incêndio que deflagrou, este domingo, no parlamento da África do Sul, na cidade do Cabo, provocou o desabamento do telhado do edifício.

Dezenas de bombeiros estiveram no combate ao incêndio que teve início por volta das 03h30, no terceiro andar do edifício, e alastrou à sala da Assembleia Nacional sul-africana, indicou o porta-voz dos serviços de emergência e bombeiros da Cidade do Cabo, Jermaine Carelse, aos meios de comunicação locais. O telhado desta sala acabou por desabar.

Imagens captaram as chamas a sair do topo do edifício bem como uma espessa coluna de fumo.