Incêndio na Charneca de Caparica mobiliza 99 operacionais e um meio aéreo

No local estão 72 operacionais, 21 meios terrestres e um meio aéreo.

Um incêndio deflagrou numa zona de mato em Vale Fetal na Charneca da Caparica, Almada, esta terça-feira. Após duas horas de combate, os bombeiros conseguiram dar o fogo como dominado.Ao que o CM apurou, o fogo não representou risco para as habitações próximas.No local chegaram a estar 99 operacionais e 33 meios terrestres. Neste momento, mantêm-se vários meios no local para garantir que não haja reacendimentos.Um meio aéreo esteve no local no momento em que as chamas começaram a deflagrar, mas já foi desmobilizado.