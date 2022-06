Incêndio na Serra Bermeja em Málaga obriga à retirada de mais de 2500 habitantes

Um incêndio que deflagrou na Serra Bermeja em Málaga, Espanha, esta quarta-feira, levou à retirada de mais de 2500 habitantes da Vila Benahavís, Santaluzia, que ficou

cercada pelo fogo.Além disso, de acordo com o Presidente da Câmara da cidade de Andaluzia, três bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio, um deles com queimaduras em 25% do corpo.

Ainda não é conhecida a origem do incêndio e nem a quantidade de hectares afetados, mas o conselheiro da presidência da autarquia, Elías Bendodo, revelou, na noite desta quarta-feira que o fogo estava a avançar 30 metros por minuto. "As previsões não são boas", salientou, citado pelo El País.As autoridades confiam que uma mudança de vento que se espera ao meio-dia desta quinta-feira possa ajudar nos trabalhos de extinção, mas, por enquanto, os bombeiros informaram que "há áreas onde se regista uma inversão térmica que impossibilita o funcionamento dos meios aéreos".No local estão mais de 400 operacionais.A área do fogo já foi afetada em setembro de 2021 pelo que foi o pior incêndio do ano passado em Espanha. Devastou quase 10 000 hectares em oito municípios.