Incêndio na Serra da Estrela combatido por mais de 100 operacionais e dois meios aéreos. Veja a imagem

Um incêndio que deflagrou este sábado na freguesia de Unhais da Serra, concelho da Covilhã, está a ser combatido por mais de 100 operacionais e dois meios aéreos, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo fonte do CDOS, o alerta para o incêndio chegou às autoridades às 10h11. Ao Correio da Manhã, fonte do CDOS referiu que pelas 13h31 estavam 113 operacionais apoiados por 30 viaturas e dois meios aéreos no combate ao fogo.



"É um incêndio rural, em zona de incultos [mato] e não há casas em perigo", afirmou a mesma fonte.