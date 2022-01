Incêndio num prédio no centro do Porto causa dois feridos

Bombeiros permanecem no local para garantir que não haverá reacendimento do fogo.

Um incêndio deflagrou, na manhã desta quinta-feira, numa habitação de um prédio de oito pisos na rua da Alegria, no Porto, provocando dois feridos por inalação de fumo, disse à Lusa fonte do CDOS.

Ao que o CM apurou, o fogo começou cerca das 07h30 num apartamento no sexto andar, mas já foi extinto. Um dos feridos, foi hospitalizado mas sem ferimentos graves.

"A indicação que temos é que as chamas ficaram confinadas à casa onde começou", acrescentou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.



Esta é uma rua bastante movimentada no coração da cidade do Porto, e durante o combate ao fogo, o próprio Presidente da Junta esteve no local para tentar perceber se inquilinos precisavam de auxílio. Segundo o CM apurou, a situação dos moradores ainda não é conhecida e não se sabe se terão de ser realojados.



Todos os inquilinos foram removidos do prédio e o trânsito está parcialmente cortado na rua onde o incêndio ocorreu.

Para o local foram deslocados 17 homens e seis viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto e uma viatura do INEM.



