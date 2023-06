Incêndio obriga à evacuação de lar e colégio no Lumiar em Lisboa

Operacionais contam com apoio de 17 viaturas.

Um incêndio na zona da estrada militar junto à Valorsul no Lumiar, em Lisboa, obrigou esta quinta-feira à evacuação de dois lares de idosos, com 47 pessoas, e do Colégio Manuel Bernardes, com 300 crianças e 50 adultos. O incêndio é próximo de habitações, que também foram evacuadas, cerca das 15h15.



Foram retiradas de habitações cerca de 50 pessoas.





Por volta das 17h00 o incêndio que deflagrou numa área de mato e ervas secas foi dominado e já está em fase de rescaldo. Três crianças e um adulto foram assistidos no local por inalação de fumos. A relva sintética dos campos do colégio acabaram por ser atingidas pelo fogo.No âmbito das operações de combate ao incêndio, "por precaução", foram evacuados dois lares, o Somos Vida, com 27 pessoas, e o Opus Dei, com 20 pessoas, foram retiradas 300 crianças e 50 adultos do Colégio Manuel Bernardes e 50 pessoas de habitações próximas, informou ainda o 2.º comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), acrescentando que os moradores já podem voltar às casas.Mais de 70 bombeiros estiveram no combate às chamas, apoiados por 20 viaturas.O alerta foi dado às 14h43.

Questionado sobre a origem do incêndio, o responsável do RSB disse que ainda se desconhece, estando "em fase de análise", inclusive pela polícia.