Incêndio obriga a evacuar vários prédios evacuados em Matosinhos

Um incêndio num prédio na avenida D. Afonso Henriques em Matosinhos, esta quarta-feira, levou à retirada de dezenas de pessoas do local e de prédios adjacentes.Uma das moradoras do apartamento onde começou o fogo terá sofrido uma queda ao tentar sair do local e foi transportada para o hospital. Outra moradora de um prédio adjacente também se encontra a ser assistida.O incêndio, que já se encontra em fase de rescaldo, está a ser combatido por várias corporações dos bombeiros.A Polícia de Segurança Pública também está no local, uma vez que uma das vias da avenida se encontra cortada.No local estiveram 21 operacionais, com o apoio de seis veículos.