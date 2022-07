Incêndios de Norte a Sul do País: Nove aldeias evacuadas e cerca de 2.500 hectares ardidos desde quinta-feira

Dados foram avançados pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os incêndios que lavram em Portugal continental desde quinta-feira obrigaram a evacuar pelo menos nove aldeias e já terão consumido cerca de 2.500 hectares, disse este domingo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil.

Num balanço feito este domingo às 19h00 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes disse que no incêndio de Ourém, distrito de Santarém, que deflagrou na quinta-feira e afeta os municípios de Ourém, Ferreira do Zêzere e Alvaiázere, foram evacuadas as aldeias da Charneca, Abades, Casal do Rei, Lumiar e Ameixieira.

Já no fogo de Pombal, distrito de Leiria, que começou na sexta-feira em Vale da Pia, e afeta os municípios de Pombal, Ansião e Alvaiázere, houve evacuações em Martim Vaqueiro, Ramalheira, Gramatinha e Mato.