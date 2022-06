Incidentes com o Sporting: Treinador do FC Porto ilibado e Vítor Baía suspenso 25 dias

Além das multas pessoais, também a SAD do FC Porto foi sancionada em coletivo, com uma coima de 16 320 euros.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi esta terça-feira ilibado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no 'caso' dos incidentes no clássico com o Sporting, com os dirigentes Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados.

Segundo a decisão, hoje proferida, Sérgio Conceição foi absolvido de todos as acusações, enquanto Vítor Baía, vice-presidente dos 'dragões', foi suspenso 25 dias, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa, sancionado com 115 dias de afastamento.