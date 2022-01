INEM confirma "apenas nove casos" de Covid entre profissionais

Organismo garante testagens “frequentes, alargadas e dirigidas”.

O Instituto Nacional de Emergência Médica esclareceu esta quinta-feira que tem "apenas nove profissionais" infetados com Covid-19, mas garante que realiza "testagens frequentes, alargadas e dirigidas" a todos os profissionais.Em comunicado de reação às declarações do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) sobre a testagem dos profissionais do INEM, o organismo adianta que, quando os seus trabalhadores "reportam ter contactado com casos positivos são imediatamente testados, o mesmo acontecendo com os seus colegas de trabalho".Adianta o INEM que, neste momento, "três profissionais do CODU Sul do INEM, que se encontram ao serviço COSul (Centro Operacional 112 do Sul), gerido pela PSP, estão infetados" com Covid-19.O INEM sublinha que os nove casos positivos enquandram-se num universo total de 1600 profissionais, e afirma que "a incidência da Covid-19 tem-se mantido controlada, fruto das várias estratégias implementadas", garantindo a segurança de todos os seus profissionais.