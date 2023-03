INEM sem elétrodos de monitorização cardíaca para emergência médica, acusam sindicatos

Meios poderão ficar incapacitados de realizar eletrocardiogramas com consequência graves para os utentes que precisem dos serviços de emergência médica.

O INEM está sem stock de elétrodos de monitorização cardíaca, a denúncia é feita pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

Os meios poderão, por isso, ficar incapacitados de realizar eletrocardiogramas, com consequência graves para os utentes que precisam dos serviços de emergência médica, com doença aguda do foro cardíaco.

"Os cidadãos que sofram um enfarte agudo do miocárdio, poderão ver o diagnóstico bem como o início do tratamento adiado, até que cheguem a um hospital com capacidade de realizar um eletrocardiograma. Lamentamos que continue o desgoverno no INEM", disse, ao Correio da Manhã, Rui Lázaro, Presidente do STEPH.

"Lamentamos, também, que o senhor Ministro da Saúde demore tanto a encontrar um conselho diretivo competente para assumir os destinos da emergência médica em Portugal", acrescentou o responsável.

O Correio da Manhã contatou o INEM para obter esclarecimentos, mas sem sucesso.