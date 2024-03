Inês Sousa Real traça "linhas irrenunciáveis" entre PAN e AD após reunião em Belém

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber todos os líderes partidários.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, traçou "linhas irrenunciáveis" entre o partido e a Aliança Democrática.Em declarações aos jornalistas após a reunião com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a deputada considerou "muito difícil" que a AD se aproxime dos valores do PAN."Acho muito difícil que a AD se aproxime dos valores do PAN. Há linhas que são irrenunciáveis", disse.Para Inês Sousa Real, é preciso ter cuidado para não haver retrocesso nas conquistas conseguidas nos últimos anos."O PAN jamais renunciará aos seus valores", disse a deputada única do PAN, que referiu que não está disponível a viabilizar um orçamento que não corresponda aos valores do partido.A deputada foi a primeira líder partidária a ser ouvida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

Segundo anunciou a Presidência na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai ainda receber, na quarta-feira, o Livre, na quinta-feira a coligação CDU (PCP/PEV), na sexta-feira o BE e no sábado a Iniciativa Liberal.

Na próxima semana, será a vez de ouvir no dia 18 o Chega, no dia 19 o PS e no dia 20 a Aliança Democrática (AD), coligação que juntou o PSD, o CDS-PP e PPM.

O objetivo de Marcelo Rebelo de Sousa é ouvir todos os partidos e coligações que estarão representados na Assembleia da República, tendo em conta os resultados provisórios anunciados pelo Ministério da Administração Interna e sem prejuízo dos círculos que ainda falta apurar.

Falta ainda contabilizar os resultados dos dois círculos da emigração - da Europa e de Fora da Europa - que elegem cada um dois deputados, o que deve acontecer no mesmo dia em que será ouvida a AD.