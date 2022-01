Infarmed alerta para oxímetro de pulso falsificado. Recomenda a não utilização

Entidades que detetem o produto contrafeito não o podem disponibilizar ou utilizar.

O Infarmed alertou para a identificação na Alemanha de uma falsificação do oxímetro de pulso Fingertip Pulse Oximeter, recomendando aos distribuidores em Portugal para que não seja adquirido nem utilizado.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) adianta no seu 'site' que foi identificada na Alemanha uma falsificação do dispositivo médico, que mede o oxigénio no sangue, Fingertip Pulse Oximeter, modelo C101H1, do fabricante Shenzhen IMDK Medical Technology Co., Ltd.

"Na rotulagem do produto falsificado encontra-se identificada como fabricante a entidade 'Shenzhen Mdk Medical Technologyco., ltd.' e como mandatário a entidade MedNet GmbH", refere o Infarmed.

No entanto, a empresa MedNet GmbH informou não conhecer o produto nem o alegado fabricante, refere o Infarmed, acrescentando que também a marcação CE0123 constante da rotulagem é falsa.

O Infarmed indica ainda que em Portugal, alertou todos os distribuidores que notificaram a comercialização deste dispositivo médico para a existência deste produto falsificado e recomendou a todos os intervenientes na cadeia de comercialização e utilizadores que, caso o produto falsificado seja eventualmente detetado, o mesmo não seja adquirido nem utilizado.

