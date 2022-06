"Inspiradora e corajosa": Duques de Cambridge homenageiam apresentadora que morreu com cancro

A realeza britânica lamentou a morte de Dame Deborah James, famosa jornalista, ativista e apresentadora inglesa, que sucumbiu a seis anos de luta contra um cancro nos intestinos esta terça-feira. Os Duques de Cambridge homenagearam Deborah James, que era rosto e voz do podcast da

"You, Me and the Big C

através das redes sociais.

We are so sad to hear the heartbreaking news about Dame Deborah. Our thoughts are with her children, her family and her loved ones.



Deborah was an inspirational and unfalteringly brave woman whose legacy will live on. W & C