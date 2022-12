Instrutor de 61 anos ataca sexualmente três alunas menores durante aulas de equitação

Durante seis anos, um instrutor de equitação, de 61 anos, atacou sexualmente três alunas durante as aulas, num centro hípico em Vila do Conde. Desde 2016 e até este mês, o homem aproveitou-se das suas funções para conseguir ganhar a confiança das menores, que quando começaram a ser alvo de abusos tinham entre os 9 e os 15 anos. Foi agora detido pela PJ do Porto e ficou proibido de contactar com as vítimas e de ministrar aulas de equitação a menores do sexo feminino.Saiba mais no site do Correio da Manhã