Inter quer bater 40 milhões de euros por Otávio

Revelação feita por Israel Oliveira, empresário do médio do FC Porto.





A revelação foi feita na terça-feira por Israel Oliveira, empresário do médio do FC Porto, em declarações ao portal ‘L’Interista’.



O Inter vai avançar com uma proposta de 40 milhões de euros por Otávio.A revelação foi feita na terça-feira por Israel Oliveira, empresário do médio do FC Porto, em declarações ao portal ‘L’Interista’. “Há quem esteja a juntar os fundos necessários para pagar os 40 milhões solicitados pelo FC Porto. Querem-no muito. Sim, posso confirmar que o Inter Milão é um desses clubes”, disse Oliveira. Que acrescentou logo depois “E acho que a Juventus vai entrar na luta para tê-lo”.



“Há quem esteja a juntar os fundos necessários para pagar os 40 milhões solicitados pelo FC Porto. Querem-no muito. Sim, posso confirmar que o Inter Milão é um desses clubes”, disse Oliveira. Que acrescentou logo depois “E acho que a Juventus vai entrar na luta para tê-lo”.

O empresário não quis revelar, contudo, se já estabeleceu contactos com os responsáveis pelo emblema nerazzurri. “O que posso dizer é que em Itália querem muito o jogador e que o interesse nele no país continua a existir”, limitou-se a dizer.





O interesse do Inter em Otávio não é de agora. Há cerca de três semanas já tinha sido ventilada a possibilidade de o clube avançar para a contratação perante a iminência da saída de Barella, o que todavia ainda não aconteceu.



Agora, contudo, pode haver evolução no processo. Até porque Otávio tem uma alínea no contrato com o FC Porto, que eleva para 60 milhões de euros o valor da cláusula de rescisão se até dia 15 de julho (próximo sábado) nenhum clube bater os 40 milhões de euros.





Também o Al Nassr tem mostrado interesse em Otávio, confirmado por Luís Castro: “Se está em cima da mesa? Há muitos nomes em cima da mesa, não é só Otávio”, disse segunda-feira à noite, no Algarve, o técnico português.