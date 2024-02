Interrogatório a ex-autarca do Funchal interrompido por motivo de desgaste

Pedro Calado encontrava-se a cumprir terceiro dia de inquiração.

O interrogatório ao ex-autarca do Funchal foi esta manhã interrompido, após o advogado de Pedro Calado ter apresentado um requerimento para tal ao juiz de instrução. Paulo Sá e Cunha terá alegado que o seu cliente "está desgastado", apurou ojunto de fonte judicial.Desta forma, o juiz de instrução criminal Jorge Bernandes Melo convocou os restantes advogados, André Navarro de Noronha e Raul Soares da Veiga, que representam Custódio Correia e Avelino Farinha, respetivamente, para que estejam presentes no início das alegações.Pedro Calado encontrava-se a cumprir o terceiro dia de inquirição, que teve início esta quinta-feira cerca das 10h10, de acordo com a mesma fonte.Os defensores dos restantes arguidos detidos, Custódio Correia e Avelino Faria, foram chamados a pronunciar-se sobre a promoção de medidas de coação pelo Ministério Público.Segundo apurou o, o diamante apreendido a Pedro Calado já foi sujeito a perícias, levadas a cabo pela Casa da Moeda.Trata-se de uma pedra sintética, cujo valor varia consoante a cotação de mercado dos diamantes reais.Pedro Calado foi o terceiro suspeito a ser ouvido no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, depois dos empresários Custódio Correia, principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, e Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA.A Polícia Judiciária (PJ) realizou, em 24 de janeiro, cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.Na sequência das buscas, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado (PSD), que renunciou ao mandato, Avelino Farinha e Custódio Correia.