Interrogatório de Eduardo Cabrita no caso do atropelamento mortal na A6 será retomado a 18 de outubro

Sessão tem início marcado para as 9h30.

O interrogatório do ex-ministro Eduardo Cabrita no processo do atropelamento mortal na A6 vai ser retomado em 18 de outubro no edifício do Tribunal da Relação de Évora, revelaram esta sexta-feira fontes judiciais.

As mesmas fontes indicaram à agência Lusa que a sessão tem início marcado para as 9h30.

Segundo as fontes judiciais, o interrogatório vai continuar no Tribunal da Relação de Évora e não no edifício do tribunal judicial da cidade alentejana, onde se iniciou, em junho, a inquirição.



A continuação do interrogatório estava inicialmente prevista para o dia 4 deste mês, mas foi adiada devido à greve dos funcionários judiciais.



Esta foi a segunda vez consecutiva que a continuação do interrogatório do antigo ministro da Administração Interna (MAI) foi adiada, depois de, em 29 de junho último, ter sido adiada para 4 de setembro.



Eduardo Cabrita começou a prestar declarações perante o juiz de instrução em 9 de junho, com o seu representante a dizer então aos jornalistas que o ex-ministro da Administração Interna "esclareceu tudo o que havia para esclarecer", embora tivesse admitido que poderia haver mais esclarecimentos a fazer aos outros advogados.



O interrogatório de Eduardo Cabrita acabou por ser suspenso nesse dia, quando a oficial de justiça que acompanhava os trabalhos começou a cumprir a greve dos funcionários judiciais.



Eduardo Cabrita e o seu então chefe de segurança, Nuno Dias, foram na altura interrogados como arguidos, à porta fechada, pelo juiz de instrução, no Tribunal de Évora, na instrução do processo do atropelamento mortal na A6.



Estas novas diligências foram marcadas pelo juiz de instrução depois de o Tribunal da Relação de Évora (TRE) ter dado provimento e provimento parcial, respetivamente, aos recursos da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) e da família.



A fase de instrução foi assim aberta para os três arguidos, ou seja, para o motorista do antigo ministro, Marco Pontes, o único acusado no processo, por homicídio por negligência, e cujo debate instrutório já foi realizado, e também para Eduardo Cabrita e Nuno Dias.



Esta é uma fase processual facultativa, que pode ser pedida por arguidos ou assistentes e que serve para verificar se os indícios são suficientemente fortes para levar os arguidos a julgamento.



No dia 18 de junho de 2021, Nuno Santos, funcionário de uma empresa que realizava trabalhos de manutenção na A6, foi atropelado mortalmente pelo automóvel em que seguia o então ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, no concelho de Évora.