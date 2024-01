Interrogatórios dos suspeitos de corrupção na Madeira adiados para amanhã

Em causa estão, pela segunda-vez, atrasos nos requerimentos.

Os interrogatórios dos três detidos suspeitos de corrupção na Madeira, marcados para esta segunda-feira às 14h00, foram adiados, pela segunda-vez, para esta terça-feira às 10h30.



Em causa estão atrasos nos requerimentos.





Segundo apurou oos advogados pediram acesso a mais elementos de prova do processo - cerca de 30 caixotes com documentos - que só esta terça-feira de manhã serão trazidos por inspetores da Polícia Judiciária.É expectável que as medidas de coação, devido às diligências, sejam apenas conhecidas no final da semana.

Recorde-se que os três detidos já passaram cinco noites e seis dias no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária. Dada a morosidade das diligências, só haverá medidas de coação no final desta semana.

As detenções de dois empresários e do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, surgiram na sequência de uma megaoperação que também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e anunciou na sexta-feira que vai abandonar o cargo.

Os detidos são suspeitos de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.