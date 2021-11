Investigação revela que cerveja ajuda a combater a disfunção erétil

Quantidade 'ideal', segundo o estudo, é de seis a nove copos por semana.

Um estudo da Universidade Médica de Anhui, na China vem desmistificar a ideia de que o consumo de bebidas alcoólicas, particularmente a cerveja, tem um efeito nocivo na potência sexual masculina. Os investigadores vão mesmo mais longe e garante quem os homens que bebem cerveja, de forma regular e moderada, têm 28% menos risco de sofrer de disfunção erétil, quando comparado com quem não bebe qualquer bebida alcoólica.

Segundo os autores do estudo, que acaba de ser publicado no Urologia Internationalis, a cerveja aumenta os níveis de óxido nítrico no organismo, substância que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, aumentando a circulação de sangue e promovendo ereções mais fortes e duradouras.

O estudo envolveu mais de 210 mil homens e avaliou o impacto do consumo de cerveja nas relações sexuais.

Segundo a investigação, o consumo ‘ideal’ para obter os referidos benefícios é de 14 unidades por semana, ou seja, cerca de seis a nove copos de cerveja (ou seja, aproximadamente uma por dia).