Investigada morte de homem de 37 anos à pancada no Seixal

Vítima foi encontrada inanimada em casa com ferimentos na cabeça.

Um homem, de 37 anos, foi encontrado inanimado em casa com ferimentos na cabeça, esta quarta-feira, pelos Bombeiros do Seixal, na Quinta das Lagoas, Santa Marta Pinhão, no concelho do Seixal.Os bombeiros prestaram assistência e chamaram a PSP. Foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado no local.O alerta foi dado às 18h37.Por existir indícios de crime, a Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso.Os meios encontram-se no local.