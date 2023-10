Investigada violação no maior clube português de Buenos Aires

Polícia argentina investiga alegado abuso de um militar.

A polícia de Buenos Aires, capital da argentina, está a investigar uma alegada violação de uma oficial daquela força de segurança, que acusa um cabo do exército de a ter violado no interior do maior clube de emigrantes portugueses daquela cidade.

A queixa, já formalizada, situa o crime na tarde de sábado. A queixosa, de 24 anos, e o alegado violador, de 25, estavam destacados para a segurança dos últimos atos de campanha eleitoral realizados naquela zona de Buenos Aires.

A oficial de polícia diz ter sido apalpada e beijada à força pelo militar, que a terá perseguido até ao interior do clube português.

A alegada vítima garante que foi um colega a salvá-la, ajudando-a a comunicar o caso aos superiores

O Clube Português, situado no bairro de Caballito, em Buenos Aires, tem 104 anos de existência. Alberga iniciativas da comunidade portuguesa da comunidade argentina, e organiza ainda espetáculos de fado e outros estilos de música e arte nacional.