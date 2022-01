Investigadores ingleses ilibam Bruckner do rapto de Madeleine McCann

Bruckner, de 44 anos, está a cumprir pena na Alemanha por um crime de violação no Algarve.

Investigadores britânicos garantem que o processo contra Christian Bruckner pelo alegado rapto de Madeleine McCann vai “desmoronar-se” e que o predador alemão “tem um álibi sólido”.Uma investigação liderada pelo ex-detetive da Polícia de Surrey, Mark Williams-Thomas, teve acesso a novos dados e testemunhas que afastam Bruckner da praia da Luz na noite do desaparecimento, a 3 de maio de 2007. “A conclusão é que Bruckner não pode ter raptado a menina. Ele estava a 30 minutos do local e não estava ao telefone no momento em que ela desapareceu”, admitiu uma fonte da investigação ao jornal ‘The Sun’ este domingo.Esta investigação privada foi acompanhada por uma equipa de televisão britânica e será revelada brevemente num documentário de três partes.Bruckner, de 44 anos, está a cumprir pena na Alemanha por um crime de violação no Algarve e é apontado pelo Ministério Público alemão como o autor do rapto e homicídio de Maddie. Mas quase dois anos depois da garantia que havia provas sólidas contra este suspeito não há qualquer prova divulgada ou acusação deduzida.