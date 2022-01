Investigadores no caso de Tancos tramados devido a acordo com Paulino

João Paulino, o autor confesso do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, em junho de 2017, foi esta sexta-feira condenado pelo Tribunal de Santarém, com mais dois cúmplices, a penas efetivas de prisão, e o seu testemunho - de que não seria implicado no assalto se entregasse as armas - ditou a condenação de sete arguidos da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR a penas suspensas, pelo crime de favorecimento pessoal praticado por funcionário.