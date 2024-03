Iolanda é a grande vencedora do Festival da Canção 2024

"Grito" foi o tema vencedor.

Iolanda é a vencedora do Festival da Canção e vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que vai acontecer em Malmo, na Suécia, em maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema "Waterloo", dos ABBA. A artista ganhou com a canção "Grito".

As 12 canções que estiveram em competição são, por ordem de apresentação: "Change", de Silk Nobre, "Criatura", de Rita Onofre, "Memory", de Noble, "O Farol", de Buba Espinho, "Teorias da conspiração", de Nena, "Grito", de Iolanda, "Aceitar", de No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com Ana Maria, "Primavera", de Cristina Clara, "Pontos finais", de Rita Rocha, "Doce Mistério", de Leo Middea, "Bem longe daqui", dos Perpétua, e "Pelas Costuras", de João Borsch.

Os temas que competiram este sábado na final foram escolhidos em duas semifinais, que se realizaram nos dias 24 de fevereiro e 02 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa.





"Grito", de Iolanda

"Change", de Silk Nobre

"Criatura", de Rita Onofre



"Memory", de Noble



"O Farol", de Buba Espinho



"Teorias da conspiração", de Nena

"Aceitar", de No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com Ana Maria

"Primavera", de Cristina Clara



"Pontos finais", de Rita Rocha



"Doce Mistério", de Leo Middea



"Bem longe daqui", dos Perpétua



"Pelas Costuras", de João Borsch



