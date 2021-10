IPMA prevê domingo de chuva e com ligeira subida das temperaturas mínimas

Deverão registar-se períodos de chuva e céu muito nublado ou encoberto em muitas regiões do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, num dia em que se regista uma ligeira subida das temperaturas mínimas.

No Norte, este domingo registam-se períodos de chuva fraca até ao final da manhã, diminuindo a frequência a partir do meio da tarde.

No Alentejo e em Lisboa também existe a possibilidade de ocorrência de chuva principalmente durante a manhã.



O IPMA prevê céu muito nublado ou encoberto em muitas regiões do país.



As temperaturas máximas vão oscilar entre os 17 graus na Guarda e em Viseu, e os 27 em Évora. Em Lisboa prevê-se uma máxima de 23 graus, em Faro 26 e no Porto de 20.

As temperaturas mínimas, por sua vez, vão oscilar entre os 12 graus na Guarda e em Bragança e os 19 em Aveiro. Em Lisboa e no Porto a mínima é de 17 graus e em Faro 16.